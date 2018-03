Da Albenga ad Assisi, 680 chilometri a piedi: parte la sfida del pittore ingauno Sergio Giusto

Albenga. Un’impresa sportiva, nata però con l’intento di temprare più lo spirito che il corpo e di stimolare la fantasia e la creatività. L’iniziativa porta la firma di Sergio Giusto, 62 anni, albenganese doc molto conosciuto all’ombra delle torri ingaune, e non solo. Di mestiere fa il pittore e ha esposto le sue opere in tutta Italia, con una sortita all’estero, a Stoccolma, in Svezia. Inoltre, una manciata di anni fa, ha donato al Comune di Albenga una delle sue opere, incentrata sul Giro d’Italia, e a maggio prenderà parte ad una nuova, prestigiosa esposizione allestita a Parigi, in Francia.

Eppure, nell’attesa della trasferta oltralpe, Giusto ha deciso di mettere temporaneamente da parte gli strumenti da artista per dedicarsi ad un’impresa sportiva molto intrigante.

Lunedì mattina, alle 8, tempo permettendo (in caso di nubifragio lo start sarà rimandato di 24 ore al massimo), Giusto partirà da Albenga alla volta di Assisi e lo farà a piedi, svolgendo la gran parte del viaggio in totale solitudine. Percorrerà la via della Costa fino a Sarzana, quindi imboccherà la Francigena fino a Siena. Infine, la Lauretana lo condurrà fino ad Assisi, per un totale di percorso di ben 680 chilometri.

“Partirò da regione Rollo, sulla strada che conduce a Campochiesa d’Albenga e, più precisamente, dall’agricamper Lo Zafferano di Daniele Calvi, che mi ha accompagnerà nella primissima parte del mio viaggio, fino a Noli. Nell’ultimo tratto del percorso, poi, sarò raggiunto dagli amici albenganesi Gianni Peirano, Franco Plutino e Fabio Gasco, ma la gran parte del viaggio sarà immersa nella solitudine”.

“Il mio, infatti, sarà un percorso di sacrificio fisico, che arricchirà la mia mente e nutrirà i miei occhi grazie ai bellissimi paesaggi che incontrerò sulla strada e che spero possano fungere anche da ispirazione per il mio lavoro. Al termine del percorso, che condurrò ovviamente con il foulard degli amici Fieui di Caruggi di Albenga al collo, mi fermerò davanti alla Basilica di Assisi, dove ad accogliermi ci sarà mia moglie, Albertina Strazzi”, ha spiegato l’artista albenganese.

Al ritorno di Giusto ad Albenga, è prevista una grande festa in suo onore, che si svolgerà presso la cantina dei Fieui di Caruggi, nel centro storico albenganese.