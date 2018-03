“Alassio X Noi” organizza passeggiata a quattro zampe: “Mai una ordinanza come a Savona”

Alassio. La sesta Assemblea pubblica di “Alassio X NOI” si terrà nella Piazzetta Damonte, alla Coscia. Questa volta l’assemblea prevederà anche una passeggiata insieme. Insieme ai cittadini e ai loro animali. Questa l’iniziativa organizzata dal gruppo che si presenta alle prossime elezioni comunali alassine, con la candidatura a sindaco di Aldo De Michelis.

Da piazza Partigiani (ritrovo alle ore 14,50 di sabato 10 marzo) a piazzetta Damonte dove alle 15,20 sarà offerto un rinfresco a tutti gli animali presenti e quindi si comincerà l’assemblea pubblica che, oltre ai consueti temi vedrà trattate le tematiche legate ai nostri amici a 4 zampe.

“Il nostro gruppo eviterà in ogni modo il ricorso a ordinanze simili a quella di Savona. Per evitare proibizioni mano ferma contro maleducati ed incivili: le deiezioni vanno raccolte. Sempre. Per questa ragione aumento dei cestini destinati a tale scopo. Area di sgambamento attrezzata. Un luogo dove i possessori di cani potranno far correre i propri beniamini senza pericoli e con la possibilità di avere acqua fresca, qualche panchina per gli umani che permetta loro di socializzare e “fare comunità”. afferma il candidato sindaco alassino.

E ancora: “Graduale uscita dei cani detenuti in canile con affido a famiglie adottive anche con la possibilità di concedere loro un contributo “una tantum”. Eliminazione dei divieti di ingresso dei cani tenuti in sicurezza nei giardini pubblici. Incentivazione delle attività di “pet terapy” nelle strutture assistenziali e nelle scuole. Censimento dei felini liberi sul territorio con incentivazione delle sterilizzazioni anche mediante il ricorso ad associazioni”.

“Sono alcuni dei temi che verranno affrontati sabato 10 marzo in occasione del nostro sesto incontro con i cittadini da cui attendiamo, come sempre, suggerimenti e proposte. Proprio come previsto dal nostro Statuto”.

“Alassio X Noi propone una città a misura di Cittadino e i nostri amici animali vanno considerati, a pieno titolo, Cittadini. Con diritti e doveri” conclude De Michelis.