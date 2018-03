Alassio X Noi continua il confronto con i gruppi cittadini: “Nella nostra lista ogni cittadino è protagonista”

Alassio. Partecipare, proporsi e candidarsi. Sono queste le parole d’ordine del movimento civico “Alassio X Noi” di Aldo De Michelis, che in questi giorni si è incontrato e confrontato con diversi altri gruppi.

“Gli incontri si sono svolti in un clima cordiale come d’uso tra persone responsabili – spiegano dal gruppo – I nostri appelli alla collaborazione iniziati nella primavera del 2017 hanno purtroppo trovato ascolto solo in questo ultimo periodo. ‘Alassio X Noi’ nasce dalla consapevolezza e dalla volontà di proporre per Alassio una vera svolta. Crediamo che essere ‘alternativi’ significhi anche saper rinunciare alle consuete metodologie di formazione delle liste. Il nuovo metodo è anche questo: saper rinunciare a possibili ‘scorciatoie’. Ci siamo presi impegni con la nostra città. Attraverso le nostre facce. Con assemblee pubbliche. Con l’ascolto e la partecipazione. Ad oggi siamo anche stati gli unici a farlo. Pubblicamente. Con coraggio. Senza compromessi”.

“Peccato non aver cominciato insieme un cammino. Ora vivremmo tutti un’altra storia. Abbiamo un orgoglio: aver creato dal nulla una squadra forte, coesa, determinata e capace. Una squadra che ha già fatto proposte concrete e possibili e che presto renderà pubblici progetti riguardanti temi non ancora affrontati. Progetti e programmi nati dal lavoro di squadra. Un lavoro ‘insieme’ che dura ormai da 9 mesi. Il tempo, le difficoltà affrontate e le prove superate ci consentono di dire che noi crediamo fortemente in quanto proponiamo. E questo costituisce la migliore garanzia per la città. Le nostre proposte sono l’originale e la nostra determinazione per ottenerne la realizzazione sarà feroce”.

“Alassio X Noi” è nata per “cambiare la città partendo dal metodo dal quale nascerà la lista scelta dai cittadini. Non dalle segreterie. Non da strane e segrete alchimie. Lo stiamo dimostrando giorno dopo giorno e continueremo a farlo. Porte aperte a tutti i cittadini con la nostra stessa buona volontà. Per partecipare, proporsi, candidarsi, semplicemente. Firmando lo statuto. Un documento di reciproca garanzia. Semplice, democratico, innovativo”.