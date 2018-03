Alassio, tubatura della rete idrica danneggiata e nuova perdita in via Leonardo Da Vinci

Alassio. La pioggia battente degli ultimi giorni ha investito la Riviera intera, senza risparmiare nessun comune e, in particolare, Alassio, dove si sono registrate numerose problematiche inerenti il funzionamento della rete idrica.

Guasti, con conseguenti danni alle tubature, hanno privato numerosi abitanti dell’acqua corrente, anche per diverse ore. L’ultimo caso è avvenuto proprio questa mattina, con una nuova perdita in via Leonardo Da Vinci, all’altezza del civico 251.

I tecnici della Sca srl sono intervenuti però tempestivamente, facendo rientrare l’emergenza nel giro di una manciata di ore: sono stati sostituiti circa 10 metri di vecchie tubature in eternit.

“Ho contattato personalmente i vertici di Sca srl per avere delucidazioni sulla situazione, – ha dichiarato il primo cittadino di Alassio Enzo Canepa. – I danni, purtroppo, ci sono e capita ogni qualvolta che si verificano eventi atmosferici di grande porta. Ha piovuto ininterrottamente per due giorni e alcune tubature non hanno retto. Nel caso specifico di oggi sono stati sostituiti circa 10 metri di tubature. Ma i disagi per l’utenza sono stati ridotti al minimo proprio grazie ai tecnici e alla loro professionalità: un’efficenza che poche altre partecipate possono vantare”.