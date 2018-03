Alassio, Santiago Vacca a Canciani: “No ai personalismi che danneggiano il centrodestra”

Alassio. Non si è fatta attendere la replica del coordinatore provinciale di Forza Italia, Santiago Vacca, all’endorsement con cui Matteo Canciani ha lanciato la candidatura a sindaco di Alassio di Marco Melgrati.

“Leggo il commento molto partigiano di un giovane pietrese appartenente ad un non ben identificato centro-destra, che riporterebbe di promesse, a suo dire, non mantenute – dice Vacca – Per certo posso dire che non ricordo averlo visto nelle riunioni di lavoro dove si è parlato delle amministrative del savonese né di aver sentito l’eco di queste promesse. Spiace dover commentare questo tipo di dichiarazioni, sparacchiate sui media a caso, ma ritengo di doverlo fare per evitare che generi quella dannosa confusione tipica di un certo tipo di politica da cui sottrarsi”.

“Trovo un po’ troppo facile declamare l’appartenenza ad un’area politica ma poi fare ciò che si vuole senza rispettare coloro che di quella area fanno parte. Visto che di ‘un volto importante della politica locale’ si fa portavoce, gli dovrebbe ricordare che la politica, quella responsabile ed intellettualmente onesta, evita spregiudicati personalismi soprattutto quando danneggiano quel centro destra di cui si dichiara di far parte né si dovrebbe operare con il rischio di fare grave danno nella propria città. Andrebbe anche ricordato che un sindaco al primo mandato, da quello stesso volto indicato quale persona per bene, alfiere del centro destra da molto prima della sua elezione e che mantiene il sostegno della sua giunta va rispettato e certamente ricandidato”.

“Gentleman è colui che rispetta questi principi, sa interpretare la politica come servizio sapendo che può prestare le proprie competenze ed esperienze nell’amministrazione della cosa pubblica anche nei molti altri modi consentiti dal diritto, ben opera il tale contesto ed aspetta il proprio turno. Questi atteggiamenti non rappresentano la buona politica e non fanno il bene della propria città”.