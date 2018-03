Alassio, salta l’intesa Melgrati-Zavaroni? Lui: “Non attendo in eterno”. Lei: “Sto ancora valutando”

Alassio. Incontri ufficiali e non, faccia a faccia alla luce del sole e all’ombra di luoghi “sicuri”, conditi da proposte, prove di intesa e dialoghi fruttuosi e non. Si infiamma la corsa politica alle amministrative 2018 nella città del Muretto dove, tra voci e indiscrezioni, il puzzle politico continua ad intricarsi. Una sorta di rompicapo simile ad un cubo di Rubik, con alcune “facce” già completate, ma dove mancano ancora diversi tasselli fondamentali per risolvere l’enigma di fondo.

È il caso, ad esempio, della lista di Marco Melgrati, che non ha mai nascosto la volontà di candidarsi a sindaco e che, ultimamente, ha ufficializzato anche la “recluta” di un big della politica alassina, Angelo Galtieri. Un ottimo colpo al quale avrebbe dovuto farne seguito un altro, quasi nell’immediato, e che invece rischia di saltare al fotofinish.

Stando a voci e indiscrezioni, infatti, anche l’entrata del medico alassino Loretta Zavaroni nella lista Melgrati pareva essere quasi una formalità, che avrebbe completato l’ennesimo scacchiere politico dopo l’ufficialità di “Alassio X Noi” di Aldo Demichelis e della lista dell’attuale sindaco Enzo Canepa, che recentemente ha annunciato di essere pronto “con una squadra composta al 95% dalle stesse persone che hanno conseguito la vittoria nelle precedenti amministrative”.

E Melgrati in effetti ci ha provato, eccome, e in modo piuttosto deciso, con una proposta “forte”, ufficializzata nella giornata di sabato, durante un incontro “galeotto” con Zavaroni, i cui esiti potrebbero cambiare completamente gli scenari in vista delle elezioni. Melgrati ha messo sul piatto un ruolo di rilievo per Zavaroni (vicesindaco), con la possibilità per lei di scegliere 5 persone di fiducia da inserire nella lista.

“È vero, non nascondo che un faccia a faccia ci sia stato, – ha ammesso Melgrati. – A Loretta ho proposto il ruolo di vicesindaco e sto aspettando una risposta, ma non possiamo nemmeno attendere fino alla fine dei tempi. Entro la fine della settimana spero sciolga le riserve, altrimenti rivolgeremo lo sguardo altrove”.

Ma, secondo i ben informati, Zavaroni non sarebbe molto convita della proposta, benché allettante, e starebbe provando a mettere insieme una lista propria, con la quale correre da candidato sindaco. E sembra anche che, sempre durante lo scorso weekend, tra sabato e domenica, si siano svolti altri incontri, questa volta però “alla ricerca di larghe intese”, per formare una grande lista alternativa al duo di centrodestra Canepa-Melgrati, ma ci si sarebbero discrepanze sul nome del candidato sindaco.

“Mi sono state fatte delle proposte, anche da Melgrati, e sto valutando con calma, ma è ancora tutto in ballo e non ho ancora assunto una posizione precisa. Appena prenderò una decisione sarà mia cura ufficializzarla”, – ha ammesso Zavaroni.

Sul fronte Canepa, infine, cala il sipario (in via definitiva?) sulla possibilità di vedere anche il nome di Piera Olivieri tra quelli della sua lista. La diretta interessata, infatti, ha smentito categoricamente e con forza la possibilità di correre al fianco dell’attuale sindaco: “Non ho nessuna intenzione di andare con Canepa e voglio chiarirlo una volta per tutte. Troppe le scelte che non condivido portate avanti dall’attuale amministrazione”.