Alassio, nella chiesa dei Cappuccini una messa in suffragio dei defunti dell’Arma dei Carabinieri

Alassio. Oggi alle 18 nella chiesa dei Cappuccini di Alassio, padre Thomas ha celebrato una messa in suffragio dei defunti dell’Arma dei Carabinieri. Hanno preso parte il sindaco di Alassio Enzo Canepa, il generale di divisione dei carabinieri in congedo Giacomo Battaglia (già comandante della compagnia di Alassio), tutti i comandanti di stazione dipendenti della compagnia di Alassio, i carabinieri in congedo, una rappresentanza della croce bianca di Albenga, una rappresentanza della guardia di finanza in servizio, il presidente del Rotary Club di Alassio.

Ha preso parte anche una rappresentanza del Cobar Liguria che anche in questo momento ha dimostrato la sua vicinanza a tutto il personale in servizio, condividendo questo singolare momento di preghiera. Infine comuni cittadini ha partecipato alla messa.

Semplice, ma carica di significato spirituale la celebrazione della santa messa, dove padre Thomas ha ricordato anche i colleghi morti in servizio e affidato alla Virgo Fidelis la protezione dell’Arma dei Carabinieri per il servizio che quotidianamente svolge a favore della comunità.