Alassio. Si è concluso in anticipo il Meeting della Gioventù di Alassio; la pioggia incessante non ha permesso lo svolgimento delle prove in programma per domenica 11 marzo.

La graduatoria delle prime due prove di sabato, quando il maltempo ha concesso una piccola tregua, è così diventata la classifica finale del quarantottesimo Meeting Internazionale della Gioventù per la classe Optimist ospitato ad Alassio e organizzato dal Cnam, dalla Marina di Alassio spa, con la collaborazione dell’assessorato allo sport del Comune. Hanno partecipato 55 Juniores e 16 Cadetti.

A primeggiare nella categoria Juniores sono stati Mattia Tognocchi del CN Massa Carrara, Gabriele Venturino del CN Ilva di Genova e Giosué Cosentino dello YC Sanremo. Al quarto posto la prima delle ragazze, Carolina Terzi dello YC Sanremo.

Nella categoria Cadetti primo è stato Alessio Cindolo dello YC Italiano, seguito da Luigi Di Meco dello YC Sanremo e Martina Mulone del CN Ilva, prima delle ragazze.

“La pioggia ha provato a rovinarci l’appuntamento, ma siamo riusciti lo stesso a regatare sabato. Oggi è stato il momento delle premiazioni e dell’arrivederci”, ha commentato al termine dell’evento Ennio Pogliano, presidente del Cnam Alassio.

Nella mattinata sono stati consegnati anche il Trofeo Vera Marchiano dello Zonta Club e il Trofeo Sergio Gaibisso, dalle mani di Silvia Amoretti in rappresentanza dello Zonta e del comandante dell’ufficio circondariale marittimo di Alassio, Roberto Lufrano.

Per quanto riguarda il Trofeo Nemo, a conclusione di tre regate Optimist ad Imperia e a Sanremo, oltre che ad Alassio, per gli Juniores, è risultata vincitrice Roberta Greganti; secondo Giovanni Tripodo, terza Anna Adele Cincotti. Nella categoria Cadetti ha primeggiato Alessio Cindolo, seguito da Luigi Di Meco e Diego De Andreis.

Al termine sono stati estratti alcuni premi, tra cui un Optimist e due derive.

Gli appuntamenti del Cnam di Alassio proseguono da venerdì 16 marzo, con la Settimana di Vela d’Altura.