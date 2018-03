Alassio, in consiglio il nuovo regolamento di polizia urbana e la protesta dei lavoratori Sct

Alassio. “Un momento storico per la vita amministrativa di Alassio”. Così il vicesindaco Piero Rocca commenta l’approvazione da parte del consiglio comunale alassino delle proposte di modifica del “Regolamento di Polizia Urbana” della Città del Muretto in tema di sicurezza urbana.

Il consiglio comunale ha visto inoltre la presenza di Paolo Ripamonti (che si è presentato nella sua nuova veste di senatore) e la protesta dei lavoratori Sct contro la decisione dell’amministrazione (dopo due bandi andati deserti) di affidare il servizio di gestione dei parcheggi blu “in house” alla Ge.Sco. La protesta è avvenuta con uno striscione (subito fatto rimuovere dal presidente del consiglio comunale) riportante le parole “Il lavoro è il nostro pane, mantieni la tua promessa”.

Nel corso del consiglio, come detto, è stato modificato il regolamento di polizia urbana. “Andiamo ad aggiornare un testo del 1931 – spiega Rocca – e ad accorpare il contenuto di 14 ordinanze sindacali emesse dal 1993 al 2017 ai sensi del testo unico degli Enti Locali: un’iniziativa che, insieme all’occasione fornita dal Decreto Minniti e dalle recentissime e collegate note attuative, consente di provvedere alla regolamentazione di diverse materie a tutela della sicurezza e della fruibilità cittadina fornendo alla nostra Polizia Municipale in primis, ma anche alle altre forze di polizia operanti sul territorio, uno strumento attuale ed efficace per contrastare fenomeni di degrado urbano e potenziali problematiche di pubblica sicurezza purtroppo figlie dei tempi e dalle quali nessun contesto può sentirsi immune”.

Il testo conta 28 articoli e regolamenta alcune condotte prima non sanzionate, come il consumo di alcool nei luoghi pubblici – con ovvia esclusione delle zone asservite ai locali di somministrazione di alimenti e bevande – e di sostanze stupefacenti, anche se in quantità catalogate per legge nel cosiddetto “uso personale”, mentre vengono anche regolate materie mai disciplinate come per esempio le esibizioni degli artisti su strada. Il testo, condiviso in fase preparatoria da diversi Uffici del Comune, prevede sanzioni per chi chiede l’elemosina, per chi non rispetta il verde pubblico, mentre tutela i possessori di animali, ammonendoli tuttavia sull’esigenza di condurre e mantenere gli stessi nel rispetto di tutti, soprattutto al fine di salvaguardare l’igiene pubblica.

Vengono poi aggiornati gli orari per le emissioni sonore, per le attività edili e la pubblicità fonica, a tutela dei lavoratori ma anche delle persone che intendono riposare nelle strutture ricettive e nelle abitazioni private della città. Viene poi chiarito il tema dell’utilizzo di prodotti pirotecnici, fino ad oggi regolato solo nel periodo delle festività natalizie, e l’utilizzo del pontile Bestoso e del trampolino per i tuffi recentemente sistemato sullo stesso.

Ma soprattutto, individua ai sensi del citato Decreto Minniti, le aree dove sostanzialmente poter applicare il cosiddetto “Daspo Urbano”: oltre alla stazione ferroviaria ed alle fermate dei bus già previste dalla Legge, vengono inserite anche tutte le passeggiate e le vie del “budello”, oltre ai parchi, ai giardini pubblici ed alle zone limitrofe alle scuole, anche quelle delle frazioni collinari. In queste aree i bivacchi, comunque vietati in tutta la città, potranno essere sanzionati anche con l’ordine di allontanamento previsto appunto dal recente Decreto Legge. “Stesso provvedimento sarà applicato anche a chi compie atti osceni, ubriachezza molesta, a chi esercita il commercio abusivo o l’attività di parcheggiatore abusivo – fattispecie questa per fortuna non presente, salvo rarissimi episodi, sul territorio”, evidenzia il vicesindaco Rocca.

Da ultimo, viene previsto che la giunta possa pesare, all’interno dei limiti edittali imposti dalla Legge, importi diversi per ciascuna violazione e, soprattutto, che le Forze di Polizia, per il controllo delle condotte vietate dal presente Regolamento, possano utilizzare il sistema di videosorveglianza cittadino, sempre più ampio e già condiviso da tempo con le centrali operative del commissariato di pubblica sicurezza e della compagnia dei carabinieri, a riprova della collaborazione esistente con le forze di polizia che operano ad Alassio e nel rispetto di quel concetto di sicurezza integrata tanto auspicato dalle recenti normative in materia di sicurezza delle città.

“Ancora una volta, in materia di sicurezza, Alassio si è dimostrata non solo al passo con i tempi, ma all’avanguardia, assumendo disposizioni che poi sono state adottate anche a livello nazionale. L’impegno è come sempre massimo, per avere un territorio sicuro in cui vivere e trascorrere il proprio tempo libero”, conclude Piero Rocca, vicesindaco con delega a Sicurezza e Polizia Municipale.