Alassio. Nuova tappa a Ponente per il candidato del centrodestra Paolo Ripamonti (Senato uninominale), che ha visitato Alassio in occasione di un aperitivo elettorale organizzato al Bar della Stazione.

Un locale gremito, con persone anche all’esterno, ha accolto il candidato al Senato, originario della vicina Laigueglia, per sostenerlo e per ascoltare le sue proposte in vista delle elezioni politiche del 4 marzo.

Foto 3 di 4







“Questo territorio è stato per troppo tempo poco rappresentato a Roma, in Parlamento e nelle sedi istituzionali nazionali: è giunto il momento di far sentire la nostra voce dove conta”, ha affermato Ripamonti, introdotto dal vicesindaco Piero Rocca e dal segretario provinciale della Lega Roberto Sasso del Verme. Tra i presenti anche il sindaco di Alassio Enzo Canepa e il sindaco di Andora Mauro Demichelis, oltre a Sara Foscolo, candidata alla Camera uninominale per il centrodestra (Liguria 02) e nelle liste della Lega plurinominale.