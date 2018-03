Alassio 2018, Zioni: “Galtieri mette il veto sul mio nome? Impossibile: non ho intenzione di ricandidarmi”

Alassio. “Mi pare difficile, anzi, impossibile, che Galtieri abbia messo un veto sulla mia candidatura nella lista di Melgrati, visto che ho sempre detto che non mi sarei ricandidata e non ho dato la mia disponibilità a nessuno”. Così Monica Zioni risponde al “veto” sul suo nome imposto da Angelo Galtieri al nuovo alleato Marco Melgrati.

“Il sottoscritto e Monica Zioni siamo politicamente incompatibili e chiaramente nell’accordo con Marco Melgrati è presente un veto sul suo nome in lista o in Comune in caso di vittoria”, ha detto oggi Angelo Galtieri.

Affermazioni che hanno sorpreso, e non poco, l’ex vice sindaco di Canepa, che ora ribatte: “Tra me e Melgrati c’è una forte amicizia, quindi è impossibile che Marco possa avermi ‘silurata’. Detto questo, ricordo che quando sono uscita dalla maggioranza Canepa ho dichiarato che non mi sarei più candidata in alcuna lista elettorale. Di conseguenza nessuno può mettere veti sul mio nome e nessuno può chiedermi la disponibilità a candidarmi visto che non ho dato e non darò a nessuno questa disponibilità”.

Resta quindi da capire se con le proprie dichiarazioni Galtieri abbia voluto “mettere le mani avanti” o meno: “Probabilmente questa situazione è parte di un ‘maneggiamento’ di Galtieri. Nessuno può mettere veti sul mio nome e nessuno può chiedermi la disponibilità a candidarmi perché io non sono disponibile per nessuno. Galtieri sa questo molto bene: facendo parte della lista Melgrati, sicuramente Marco glielo avrà detto”.