Alassio 2018, il gruppo civico “Alassio Volta Pagina” lancia l’iniziativa “Ascolto-Città”

Alassio. Dopo qualche settimana dalla presentazione dei suoi componenti, il gruppo civico “Alassio Volta Pagina” entra in azione lanciando un’interessante iniziativa, già messa in atto. Si tratta di “Ascolto-Città”, che vede impegnati i membri del gruppo (Vittoria Bergui, Michela Bruno, Gian Luigi Canavese, Ernesto Carbone, Jan Casella, Gina Cerati, Chiara Costa, Carmela Gallistru, Giacomo Gianetti, Rosanna Iebole, Caterina Maggi, Franco Polli, Testa Agostino e Stefano Trezzani e Giovanni Parascosso) in un intenso programma di incontri con la cittadinanza.

“Abbiamo iniziato in questi giorni un ambizioso e impegnativo programma di incontri cittadini, – hanno fatto sapere da “Alassio Volta Pagina”. – Non si tratta del solito tour elettorale atto a cercare candidati o a chiedere dei voti in giro per i quartieri. ‘Ascolto-Città’ è un lavoro che ha come obiettivo quello di ricevere indicazioni chiare da chi ogni giorno, in maniera diversa, opera sul territorio e con gli alassini. A tal proposito organizzeremo decine di riunioni con associazioni di volontariato, categorie, scuole, società sportive, quartieri, istituti religiosi etc., con lo scopo di costruire un programma proprio in base alle esigenze che emergeranno prioritarie dopo tutti questi incontri”.

“Per troppe volte, in questi anni, le varie formazioni politiche, soprattutto quelle che hanno ottenuto il successo elettorale, non hanno tenuto in debita considerazione le reali esigenze della città e di chi lavora sul territorio, preferendo, troppo spesso, la politica del singolo favore rispetto alla visione d’insieme e al lavoro strutturale di sistema. Abbiamo iniziato questo progetto di “Ascolto-città” con le scuole e le rispettive dirigenze e questo dimostra anche la centralità che ha il mondo della scuola e dei più giovani per noi di Alassio Volta Pagina”.

“Siamo certi che al termine di questo ciclo di colloqui, il nostro programma sarà strutturato al meglio e noi, come gruppo, saremo più preparati e formati a metterlo in atto una volta vinte le elezioni”, hanno concluso dal gruppo civico.