Alassio 2018, Canepa lancia la sfida: “Se sarò rieletto ridisegnerò piazza Partigiani”

Alassio. Una conferenza stampa di presentazione di un grande evento talvolta può trasformarsi nel teatro ideale per annunci importanti e, perché no, per un po’ di “sana” campagna elettorale.

È il caso di Alassio, dove ieri mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione delle Final Four di bocce, che si terranno nel weekend nella città del Muretto. Non si tratta, però, dell’unica competizione prestigiosa nel campo delle bocce che, annualmente, si tiene ad Alassio, dove il Comune, in assenza di spazi, si ritrova sempre costretto a puntare su location talvolta lontane dal centro cittadino e anche a caro prezzo.

Di qui, l’idea del primo cittadino Enzo Canepa, la cui ricandidatura a sindaco per il centrodestra sembra essere ormai certa, che ha approfittato della conferenza per lanciare la sua personalissima visione della “futura piazza Partigiani”, che, stando al suo annuncio, sarà oggetto di restyling in caso di rielezione.

“L’amministrazione ha investito notevoli risorse per riportare in centro città le partite di bocce, ma si trova spesso costretta a puntare su sedi non di sua proprietà, con tutti i costi del caso. Di qui, l’idea di rivalutare completamente piazza Partigiani. Se sarò rieletto sindaco, ho già in mente un progetto per ridisegnare la centralissima piazza cittadina. Come? Trasformandola in una grande area pedonale, eliminando la ‘schiena d’asino’ (la pendenza che si registra oggi), estendendo la piazza anche alla vicina strada, chiusa per questioni di ordine pubblico a seguito del decreto Minniti e sostituendo buona parte della pavimentazione in legno. Cosi facendo, si potrebbe creare un nuovo campo da bocce vista mare, sdoganando piazza Partigiani dal solo allestimento degli spettacoli e aprendola anche al mondo dello sport, a beneficio degli alassini e dei nostri turisti”, ha dichiarato Canepa.