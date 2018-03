Alassio 2018, arriva la controreplica di Canepa a Melgrati: “Ormai vive solo di ricordi”

Alassio. “L’impressione, leggendo il lungo comunicato stampa di natura edilizia da lui firmato, è che l’architetto Melgrati viva di ricordi”. La frecciata porta la firma del sindaco Enzo Canepa e arriva in risposta al rivale nella corsa a sindaco di Alassio Marco Melgrati, che aveva criticato aspramente l’intenzione del primo cittadino di voler ridisegna piazza Partigiani in caso di rielezione.

“L’ex sindaco ed ex consigliere deve aver prestato poca attenzione, ma non si è trattato di alcun lancio elettorale, – ha precisato Canepa. – Molto semplicemente era un inciso durante una conferenza stampa dedicata a un importante evento di bocce, specifico su piazza Partigiani. Marco stia sereno: conosciamo perfettamente i vincoli posti su questa e su altre piazze del territorio che lui non aveva rispettato, così come siamo a conoscenza dei sistemi di raccolta delle acque forse a lui ignoti”.

“Ci ricordiamo tutti i contenziosi da lui ereditati, come quello Fincos che ha messo in ginocchio la città. Forse è rimasto negli anni ’90, ma mi permetto di far notare che la tanto da lui decantata struttura moderna della bocciofila è un’opera assolutamente inadeguata a ospitare la gloriosa associazione e i suoi soci, per ragioni di altezza eccessiva, enormi costi di riscaldamento e temperature altissime in estate”.

“Proprio ieri abbiamo avuto un lungo incontro con il presidente della bocciofila, che ha esposto tutti i problemi della struttura, al punto di pensare che la soluzione migliore sarebbe la demolizione e la ricostruzione dell’impianto. Elementi che sono all’attenzione di chi ha a cuore il governo del territorio: meno di chi, alla ricerca di visibilità e attenzione mediatica, pensa solo al consenso elettorale. Pare evidente, oggi, la differenza tra chi come noi parla di progetti futuri e chi, invece, fa solo polemica”, ha concluso il sindaco di Alassio.