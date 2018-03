Al Senato con la cravatta “Stop Bolkestein”: l’iniziativa del leghista Paolo Ripamonti

Liguria. “Stop Bolkestein”. Recita così la particolare cravatta realizzata ad hoc e indossata oggi dal senatore ligure della Lega Paolo Ripamonti durante i lavori nell’aula di Palazzo Madama.

“Il mio è un gesto simbolico per esprimere vicinanza e solidarietà alla categoria dei balneari, da lungo tempo impegnati nella loro battaglia contro una direttiva europea che li penalizza e che mette in serio pericolo aziende e posti di lavoro in un’economia fondamentale per l’Italia e in particolare per la mia terra, la Liguria – spiega il senatore – Ho fatto realizzare apposta questa cravatta e l’ho indossata oggi con grande orgoglio, da ligure e da savonese originario di Laigueglia, territori noti per il forte legame con il mare e con la spiaggia. Questo è uno degli impegni che avevo preso durante la campagna elettorale, che potrà prendere il via auspicando che ci sia presto un governo con la Lega protagonista”.

“È stata una partita molto difficile e lo sarà ancora, da giocare su più fronti, in Italia e in Europa: con questo gesto, ho voluto lanciare un messaggio chiaro a tutti, dentro e fuori dall’aula, a cominciare dai balneari liguri e italiani: su questo argomento, qui in parlamento, avete un alleato in più”, conclude il senatore Paolo Ripamonti.