Albenga. Positiva anche la seconda prova del campionato nazionale di Federazione Ginnastica Italiana, disputata domenica 11 marzo al PalaMarco di Albenga per l’Asdc La Danza della Fenice di Loano.

Malgrado il timore di rimandare la competizione per la presunta allerta meteo, la gara si è disputata ugualmente e ha visto la partecipazione di ventidue club provenienti da tutta Italia.

Una bella domenica trascorsa dalle atlete che si sono giocate il tutto per tutto per vedere sempre più vicina la possibilità di qualificarsi alla finale nazionale, che quest’anno si disputerà a Torino.

Medaglia d’oro per Lanfranco Sabrina e Gallan Matilde che hanno stupito ed emozionato tutto il pubblico presente, battendo di misura le seconde classificate, le torinesi del Grugliasco che negli ultimi anni hanno sempre conquistato il titolo nazionale. Squadra loanese bene anche nel trio, terza classificata con Ricci Sara, Sola Ilenia e Lopreiato Giulia, distanti solo pochi centesimi dalle prime classificate.

Buoni i risultati ottenuti da tutte le altre atlete: Guidotti Alice, Shllegaj Greta, Scandiano Veronica, Cama Giulia, Olmi Denise, Cucco Beatrice, Gallan Serena, Bertin Sofia, Calcagno Celeste, Pozzorno Elena.

L’ultimo appuntamento per determinare l’accesso riservato soltanto alle prime dodici migliori combinazioni sarà a Firenze domenica 22 aprile.

Queste le parole dell’allenatrice Annamaria Tricomi che con l’ausilio di Nirmala Tricomi possono essere soddisfatte della prestazione delle loro instancabili atlete: “Brave tutte ragazze! Giornata di grandi emozioni. Brave soprattutto per aver lottato nonostante il dolore fisico per gli infortuni: siete tutte delle grandi! Grazie ai genitori: come dicevo alle ragazze, siete fantastici!”.