8 Marzo, il Silp: “Grazie alle tante donne che garantiscono la nostra sicurezza”

Savona. A quelle donne che ogni giorno dismettono gli abiti di mamma, moglie, figlia, sorella o fidanzata per indossare quello da poliziotta, che si ritrovano a dover gestire i pianti di un bimbo con cui vorrebbero condividere le lacrime per ciò che hanno visto durante il servizio, che rientrano a casa dopo aver arrestato chi ha violato un corpo uguale a loro, che corrono in aiuto delle tante, troppe, donne che ogni giorno si trasformano in bersagli, colpite dalla violenza di uomo che è difficile anche definirlo tale.

A tutte le donne che con il loro contributo hanno strappato un sorriso a chi si è ritrovato a non avere più nulla, a tutte le donne che hanno sacrificato la loro vita per il lavoro, vogliamo dire grazie.

Grazie per averci donato tutto questo.