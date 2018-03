25 Aprile a Savona, l’assessore Scaramuzza risponde alle polemiche: “Prevista cerimonia istituzionale”

Savona. “Le modalità di partecipazione dell’ente comunale alle cerimonie del 25 Aprile saranno analoghe allo scorso anno: sarà dunque garantito il regolare svolgimento della cerimonia del 24 sera e l’acquisto da parte nostra delle tre corone istituzionali”. Lo afferma l’assessore del Comune di Savona Maurizio Scaramuzza, rispondendo alle polemica sollevata sulle celebrazioni del 25 Aprile, la Liberazione, nella città della Torretta.

Per fare un po’ di chiarezza ed evitare inutili polemiche: lo scorso anno avevo riunito il Comitato antifascista – del quale faccio parte – e mi sono vennero chieste diverse cose: l’organizzazione della manifestazione del 24 sera in piazza martiri della libertà (fatto), la spesa per i bus speciali per il cimitero (fatto); le 3 corone istituzionali (fatto). Questo è avvenuto nel 2017 e si ripeterà nel 2018, niente di meno e niente di più.

Successivamente, sempre lo scorso anno, mi furono richiesti 12000 euro per organizzare Savona R-esiste sul Priamar, più 39 corone da apporre a tutti i cippi e lapidi – comprese aree private – per una spesa di circa 2500 euro, cifre che il Comune, in pre dissesto, non può permettersi. Da un’idea di Simone Falco, proposi di sostituire le corone con mazzi di fiori, con una spesa minore che potesse comunque garantire il rispetto del ricordo dei caduti. Il giorno 26 aprile, purtroppo, in molte lapidi i fiori erano stati levati e sostituiti con corone apposte privatamente. Dunque, dal momento che le casse del Comune sono sempre in difficoltà, quest’anno i soldi – sempre pochi – verranno investiti diversamente.

Massima disponibilità a contribuire, con le limitate risorse di cui disponiamo, alla buona riuscita dell’evento istituzionale”. Così Maurizio Scaramuzza, assessore alle manifestazioni del Comune di Savona, in merito al contributo del Comune per le corone per la cerimonia del 25 Aprile.