Young e Kids: crescono i giovani RunRivieraRun

Finale Ligure. Nella giornata di ieri, domenica 18 febbraio, nella seconda prova del campionato regionale di cross a squadre ad Albenga, ha visto la luce (dopo la RunRivieraRun Young del gennaio 2017) la RunRivieraRun Kids per i bimbi dai 6 agli 11 anni, grazie alla partnership tra l’Asd RunRivieraRun ed il Doria Nuoto Triathlon, a margine di un progetto ambizioso che ha l’intento di far diventare il settore giovanile dell’Asd RunRivieraRun un punto di riferimento importante nel panorama podistico savonese.

Un settore giovanile, quello dell’Asd RunRivieraRun, che nasce e cresce con l’obiettivo del divertimento, della socializzazione, del portare i giovani verso una disciplina, quella della corsa, che li arricchisce, perché lo sport rappresenta un valore importante e fondamentale nella vita di ogni individuo (mettersi in gioco, tirare fuori il meglio di sé, faticare per raggiungere un obiettivo, eccetera).

Ieri, dopo la convocazione nel 2017 di Chiara Amerio agli Italiani di cross di Gubbio categoria Cadette, ecco uno splendido quarto posto regionale categoria Allieve (Chiara Amerio, sesta assoluta, Gaia Lamperti, Angelica Scordamaglia, Sophia Cauteruccio e Chiara Cappelli), scese dal podio solamente per un punto, il quarto posto di Alessio Trincheri (il secondo, dopo la prima prova a Le Manie dello scorso 28 gennaio) nella categoria Cadetti ed il primo posto, anche se solo promozionale, nella categoria Esordienti B e C per il primo Kids RunRivieraRun, Ludovico Trincheri, che ha regolato tutti in volata. Alessio e Ludovico sono figli d’arte: il papà è Lorenzo, soprannominato il “Camoscio di Dolcedo”, plurivincitore di gare sulle lunghe distanze.

Da segnalare, nella giornata di ieri, la partecipazione degli Young Luca Scarfò (nono nella categoria Allievi) e Lorenzo Vitali.