Nel corso dell’ultimo Consiglio regionale Arci Liguria, tra tanti altri argomenti, è stato presentato un pieghevole predisposto per le prossime elezioni politiche da parte dell’Arci ligure in collaborazione con duetredue.org.

“Si tratta di uno strumento che definiamo ‘di servizio’ e che, coerentemente con la nostra storia e i nostri valori di partecipazione e cittadinanza attiva, intende contribuire a fare chiarezza sul che cosa si vota e come si vota, incentivando, appunto, la partecipazione attiva dei cittadini” afferma Alessio Artico, presidente provinciale ARCI Savona.

“Perché votare è un diritto è siamo convinti che sia sbagliato non esercitare – spiega – Astenersi rende la nostra democrazia ancora più fragile. L’Arci invece vuole una democrazia più capace di rappresentare gli uomini e le donne che vivono e lavorano in Italia. Una democrazia che, come dice la nostra Costituzione, assuma lavoro, salute, istruzione ed eguaglianza come i suoi obiettivi, le sue ragioni di fondo”.

“Ed è importante ricordarlo oggi che la crisi, economica ma soprattutto sociale, lacera la nostra società, produce paura, oscura il futuro – prosegue Artico – Perché la democrazia si costruisce non solo attraverso il voto ma ogni giorno, investendo nella solidarietà, nel welfare, nella cultura. Ed è quello che come Arci facciamo quotidianamente in tutte la nostra regione ed in tutta Italia”.

“Perché crediamo che questo sia il modo per allontanare i sentimenti di paura e di chiusura, per costruire una convivenza civile ed una società inclusiva. Perchè la buona politica di cui abbiamo tanto bisogno cresce dal basso, dall’impegno di tanti/e per il bene comune, praticando la democrazia con il voto ed anche dopo” conclude Artico.

Il vademecum sarà disponibile presso gli uffici del Comitato Provinciale ARCI Savona, in Via Giacchero 22/2, nei circoli ed SMS aderenti della provincia e sul sito www.arcisavona.it.