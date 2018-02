Volley Team Finale: la domenica è dei più piccoli!

Domenica 4 febbraio è stata, per il Volley Team Finale, una giornata dedicata ai più piccoli.

Al mattino al Palasport Alessia Berruti si è disputata la seconda tappa del Trofeo Junior, una manifestazione che prepara il campionato di Under 12 che partirà tra qualche settimana. Sui 7 campi di gioco sono scese in campo le squadre del Volley Team Finale (VT Finale girls guidata da Andrea Parodi e VT Finale boys guidata da Maurizio Poggio), del VBC Savona, dell’Albisola Pallavolo, del Planet Savona, del Maremola e della Pallavolo Albenga. Una bella mattinata di divertimento per tutti i partecipanti.

Nel pomeriggio il nutrito gruppo guidato da Alessandro Giordano, Adele Vizzini e Diana Brunetto ha partecipato alla tappa del Tour Scipione disputatasi a Celle. Anche in questo caso, tanto gioco e tanto divertimento.

Il week end invece ha visto le nostre prime squadre uscire sconfitte da due trasferte proibitive: i ragazzi della Serie C sono tornati da Spezia con una sconfitta netta per 3/0 contro una delle pretendenti alla vittoria del campionato; stesso risultato per le ragazze della Serie D sconfitte dalla vice-capolista Cogoleto.

La Domenica invece ha portato 2 belle vittorie: la 1^ divisione maschile di Andrea Paroli ha confermato il primo posto in classifica vincendo 3/0 ad Albenga; nel pomeriggio le ragazze dell’Under 16F di Davide Bruzzo ed Andrea Casanova sono tornate dalla trasferta di Andora con un bella vittoria per 3/1.

#GOVTFINALE