Volley: 2° raduno Selezione territoriale Ponente maschile giovedì 15 al PalAlessia

Giovedì 15 febbraio 2018, dalle ore 17.30 alle ore 20.00 presso il Palazzetto dello Sport Alessia Berruti di Finale Ligure, in Via per Calice, si terrà il 2° Raduno di Selezione Territoriale Maschile di Ponente.

Il raduno è indirizzato agli atleti leva 2003 e 2004 con requisiti fisici e/o tecnici idonei a far parte della Selezione Territoriale Ponente 2017/2018.