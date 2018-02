Savona. Campionato Invernale lanci lunghi in quel di Villa Gentile a Genova, seconda fase regionale valida anche per il titolo di campione regionale. E ottime note per l’Atletica Arcobaleno Savona nel lancio del giavellotto.

Si migliora nettamente e si porta nelle prime posizioni nazionali la giovane allieva Silvia Di Gioia: 36,85 metri il suo risultato ottenuto con l’attrezzo da 600 grammi che le consente di aggiudicarsi la vittoria.

Molto bene anche Simone Sirello, atleta al primo anno tra gli Juniores, che scaglia l’attrezzo da 800 grammi a 51,24, misura oltremodo valida che gli porta in dote anche il titolo di campione regionale di categoria.

Nei senior cresce Denis Canepa, vittorioso a sua volta con margine ed una miglior misura di 58,21. Bene anche il “master” indomito Roberto Fazio, alias “Freccia”, che torna oltre i 40 metri (41,25). Giulia Brunelli è terza tra le liguri nel martello, con la misura di 35,19.

Trasferta belga per alcuni rappresentanti dell’Arcobaleno al meeting internazionale Eap indoor di Dour. Brilla Francesco Rebagliati: specialista dei 400 ostacoli, trasmigra per l’occasione alle barriere alte e centra sui 60 ostacoli un ottimo crono di 8″51 che gli consente di classificarsi al secondo posto assoluto.

Luca Biancardi è reduce da una settimana di influenza ma non si tira indietro e a fine giornata raccoglie l’ottavo posto in classifica generale ed il secondo tra gli Juniores correndo i 60 piani in 7″15.

In gara sui 60 piani anche le junior Federica Fazio e Elisa Siri. Federica corre in 8″74 e conquista la semifinale, Elisa fa fatica a ritrovare le dinamiche di corsa, probabilmente vittima dell’emozione (8″88 la sua prestazione, sicuramente migliorabile).