ViviAndora contro l’inaugurazione della scuola: “Aperta e subito chiusa, solo uno spot elettorale”

Andora. “Il vizietto politico di taluni di organizzare inaugurazioni inutili”. Così il direttivo di ViviAndora commenta l’inaugurazione, avvenuta lunedi 5 febbraio, di una porzione della scuola di via Cavour. Una cerimonia che l’amministrazione, secondo i componenti di ViviAndora, avrebbe annunciato “con comunicati pomposi ed esagerati” e con passerella elettorale a favore di una parte politica ben definita” (di seguito il link alla notizia).

“Come è stato possibile utilizzare i nostri ragazzi (non è la prima volta purtroppo) per inaugurare la scuola al mattino e chiuderla subito dopo, per un evidente spot elettorale? – chiedono – E’ ormai chiaro a tutti che l’attuale amministrazione non è in grado di avere una visione complessiva della programmazione amministrativa. In questo caso specifico sono ricorsi alla ‘somma urgenza’, per la parte riguardante le medie perchè, a detta loro, era urgente far rientrare studenti e professori il prima possibile (sempre a detta loro): settembre dello scorso anno, poi novembre, poi dopo le feste natalizie… ed ora? Chissà quando. Pare non sia possibile prima che siano ultimati i lavori dell’altra ala della scuola! Con costi, oltretutto, che nel frattempo sono lievitati: siamo partiti dai 2,7 milioni della prima conferenza agli attuali 5 milioni”.

“Perchè far fare titoloni di giornali come ‘Apertura a tempo di record della scuola di Andora’ per poi tenerla chiusa fino a data da destinarsi? – tuona il direttivo di ViviAndora – Non sarebbe stato meglio ponderare bene la situazione e valutare anche la possibilità di una nuova costruzione in altri siti comunali? Tutta questa fretta, alla luce dei fatti, a parere nostro, si è dimostrata inutile e dannosa”.