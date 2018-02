Il viaggio elettorale di Gianluigi Granero: oggi ad Albisola, Varazze, Mioglia e Giusvalla

Provincia. Prosegue il viaggio elettorale di Gianluigi Granero, candidato alla Camera nell’uninominale per la coalizione di centrosinistra. Oggi visiterà alcuni Comuni del levante savonese e dell’entroterra, arrivando a quota 38 Comuni già visitati.

Per seguire il viaggio in diretta, si può visitare il sito www.gianluigigranero.it dove c’è una cartina, aggiornata in tempo reale, con la mappa dei Comuni già visitati e quelli ancora da visitare. In ogni Comune, Granero incontra sindaci e cittadini e raccoglie una priorità da inserire nel programma del mandato elettorale.

Il programma per oggi è il seguente. Alle 9.30 incontro con i cittadini di Albisola Superiore nell’area del mercato e per le vie cittadine; a seguire, incontro con i cittadini delle frazioni di Ellera e Luceto. Nel pomeriggio, viaggio nell’entroterra verso Mioglia e Giusvalla. Alle 18, incontro pubblico con i cittadini e le associazioni di Varazze nell’Auditorium dell’Assunta, insieme a Luigi De Vincenzi; alle 20, incontro con le associazioni sportive savonesi.