Il viaggio elettorale di Gianluigi Granero: già visitati metà dei Comuni del collegio

Provincia. Supererà oggi il giro di boa dei 28 Comuni, la metà dei 56 del collegio, il viaggio elettorale di Gianluigi Granero, candidato alla Camera nell’uninominale per la coalizione di centrosinistra.

Un viaggio che ha portato Granero a visitare e a incontrare i sindaci e i cittadini nei Comuni dell’entroterra, come Massimino, Calizzano, Bardineto, Mele, Rossiglione, Masone, Sassello, Plodio, Pallare, Bormida, Altare, Cosseria, Balestrino, Toirano, Tiglieto, Stella, Quiliano, Campo Ligure, Carcare, Urbe, Orco Feglino e nei Comuni costieri come Celle, Borghetto, Albissola Marina, Vado, Bergeggi, Borgio Verezzi.

Il viaggio continua nelle prossime due settimane, con spostamenti e iniziative che andranno a coprire i restanti Comuni del collegio. Per seguire il viaggio in diretta, si può visitare il sito www.gianluigigranero.it dove c’è una cartina, aggiornata in tempo reale, con la mappa dei Comuni già visitati e quelli ancora da visitare. Per ogni Comune, Granero raccoglie una richiesta del territorio che diventerà un impegno nel programma del mandato parlamentare.

Oggi e domani, Granero sarà impegnato a Savona, in Val Bormida e nel Ponente con questo calendario:

LUNEDI’ 19 FEBBRAIO

Dalle 10 alle 12: incontro con i cittadini di Savona, nell’area del mercato

Alle 13: incontro con i cittadini di Roccavignale

A seguire, in Val Bormida per incontrare amministratori e cittadini

Ore 20,30: incontro con i cittadini all’Art Hotel di Vado Ligure

MARTEDI’ 20 FEBBRAIO

Ore 9,30: incontro con i cittadini di Borgio Verezzi nell’area del mercato e per le vie della cittadina

Dalle 14,30: incontro con i cittadini e gli amministratori di Calice, Rialto e altri Comuni dell’entroterra

Dalle 17,30: inaugurazione nuova sede Circolo PD Finale Ligure e incontri con cittadini e associazioni finalesi