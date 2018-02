Varazze, ritrovata Carlotta: era a casa di un amico in Piemonte

Varazze. E’ stata ritrovata questa mattina dagli agenti della polizia di stato Carlotta, la 17enne allontanatasi alle 4 del mattino del 14 gennaio dalla struttura “Buon Pastore” in cui si trovava dall’agosto 2015.

Le immediate ricerche hanno portato gli investigatori della squadra mobile fino in Piemonte, dove questa mattina è stata rintracciata presso l’abitazione della famiglia di un amico. La giovane, in buone condizioni, è stata subito messa in contatto con la famiglia.

Negli scorsi giorni la sorella aveva lanciato l’appello sui social network e del caso si era occupato anche il noto programma televisivo “Chi l’ha visto?”, che aveva diramato la descrizione degli indumenti presumibilmente indossati dalla ragazza al momento dell’allontanamento.