Varazze. Il Varazze vince (1-0, Kepi) a Bogliasco e punta, senza mezzi termini a conquistare un posto al sole (leggi i play off).

“E’ la nona vittoria, su undici risultati consecutivi, che abbiamo conquistato” – attacca il direttore generale varazzino, Mauro Tabacco – “Nelle ultime quattro gare abbiamo giocato con le prime quattro in classifica, vincendo con Caperanese, Sampierdarenese e Bogliasco e pareggiando con l’Isolasse… insomma in corsa per i play off ci siamo anche noi”.

Dopo un inizio disastroso, state letteralmente volando, cosa è cambiato rispetto all’inizio campionato?

“Sarebbe stato facile, come spesso accade, cambiare l’allenatore e rivedere al ribasso i nostri programmi di inizio anno – continua Tabacco – ma abbiamo avuto sempre fiducia nel nostro operato e in quello del tecnico, mister Calcagno ed i giocatori hanno fatto il resto, cambiando passo e mentalità”.

“Stiamo esprimendo un buon calcio per la Prima Categoria, grazie al fatto che, in allenamento, l’impegno è sempre massimo, per cui c’è, in tutti noi, la voglia di continuare a credere di poter raggiungere un risultato che, dopo sei /sette giornate di campionato, sembrava una chimera”.