Varazze, chiusura dell’Invidia. Minoranza all’attacco: “M5S stampella della maggioranza”

Varazze. I consiglieri comunali del gruppo di minoranza “Varazze la tua città” Paola Busso e Davide Petrini rispondono al M5S sulla vicenda della chiusura dell’Invidia, già al centro di polemiche politiche nella cittadina del levante savonese.

“Ci dispiace constatare che i consiglieri del M5S non abbiano letto con attenzione il nostro comunicato in merito alla chiusura dell’Invidia. La nostra è un’analisi che va proprio al di là della vicenda legale e personale, per rilevare l’oggettiva sofferenza delle attività economiche varazzine: il bar Invidia non è l’unico locale o negozio che sia arrivato alla chiusura” precisano i due esponenti della minoranza varazzina.

“Ci appare chiaro, invece, che il Movimento 5 Stelle in più di un’occasione si è dimostrato in accordo con la maggioranza Bozzano, non ultimo per quanto riguarda la tassa di soggiorno: i consiglieri pentastellati hanno, infatti, approvato in merito il Regolamento portato dal sindaco, e proprio questo regolamento non chiarisce affatto come verranno utilizzate le risorse economiche che arriveranno dalla tassa. In questo modo hanno di fatto firmato una delega in bianco alla maggioranza, evidentemente si fidano ciecamente delle decisioni di Bozzano e del Vicesindaco sul turismo”.

“Non ci resta che congratularci con la maggioranza che dimostra di poter contare su altri due Consiglieri, del resto già il candidato sindaco del Movimento e un altro candidato della lista sono da tempo vicinissimi alla maggioranza”.