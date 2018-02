Varazze. Appello per ritrovare due cani da parte del proprietario a Varazze.

“Questa mattina i nostri due cani, Rocky e Rocky non c’erano più. Probabilmente sono scappati dal giardino della mia abitazione durante la notte” racconta Alessandro. “Abitiamo sopra il campo sportivo di Varazze, ma in quella zona per ora non c’è traccia di loro, nonostante le ricerche assidue: sono spariti e non li troviamo più”.

“Qualcuno li ha visti? Grazie, aiutatemi a ritrovare i mie due cani”.

Per informazioni chiamare Alessandro tel. 3336388207.