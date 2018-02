Valeriani “scarica” la Foscolo per salvare la giunta. Opposizione: “Resa dei conti nella maggioranza”

Pietra Ligure. Messo all’angolo e con il rischio di una possibile caduta dell’amministrazione comunale, il sindaco di Pietra Ligure Valeriani ha reso noto di aver tolto le deleghe e il ruolo di vice sindaco a Sara Foscolo, finita nella bufera politica dopo la sua candidatura per la Lega Nord alle prossime elezioni politiche.

Il gruppo di indipendenti della giunta e della maggioranza (oltre ad esponenti del Pd locale che fanno parte di una compagine amministrativa di larghe intese), hanno chiesto, ed ora ottenuto, la “testa” dell’esponente del Carroccio, che invece era pronta a correre per il Parlamento e in caso di elezione a Roma mantenere gli incarichi all’interno dell’amministrazione pietrese.

Ma il caso politico è scoppiato ed è scoppiato anche tra le mani del primo cittadino pietrese, costretto a salvare la sua traballante maggioranza e così sperare di arrivare a fine mandato per ripresentarsi alle prossime elezioni comunali.

Di fronte ad una infuocata riunione di maggioranza, di fronte ai malumori e pesanti mal di pancia della giunta e di quanti sono a sostegno del sindaco in Consiglio, Valeriani ha dovuto fare un passo indietro anche rispetto alle sue prime volontà (di mantenere Sara Foscolo vice sindaco). Le deleghe sono ad ora congelate fino alle prossime elezioni (in carico allo stesso primo cittadino), con il ruolo di vice sindaco affidato dall’attuale assessore Daniela Frumento.

Ma Pietra Ligure resta in fermento politico, perché sul caso di Sara Foscolo e la decisione del sindaco Valeriani non sono mancate le dure reazioni da parte dei gruppi di opposizione: “Mi lascia perplesso che alla vice sindaco Sara Foscolo siano state ritirate le numerose deleghe che lui le aveva, via via, assegnato. Mi lascia altrettanto stupito la reazione isterica del Pd e di alcuni assessori della maggioranza, dopo l’annuncio della candidatura della stessa vice sindaco alle prossime elezioni nazionali per il suo partito, la Lega Nord” dice Mario Carrara, capogruppo della Lista Civica dei Pietresi.

.

“Ripeto il concetto che ho esternato nell’ultimo Consiglio comunale: ma prima di comporre la lista alle ultime elezioni comunali, non lo sapeva il Pd con chi stava mettendosi insieme? Non lo sapeva il Pd che la signora Foscolo non entrava in lista a titolo personale ma rappresentando il partito politico della Lega Nord? Ora che c’è una situazione di forte competizione elettorale, la posizione di Sara Foscolo non viene più accettata e costituisce un problema?”.

“Ho già detto e ripetuto in Consiglio che consideravo aberrante che un esponente della Lega Nord fosse il vice di un sindaco che aveva sostenuto la candidatura alle elezioni regionali di Raffaella Paita del Pd, mentre la Lega con il centrodestra sosteneva Toti; altro fatto: come poteva la vice sindaco della Lega Nord stare in una giunta con assessori organici al Pd? Ma, soprattutto, come poteva la leghista Foscolo essere componente e membro di un gruppo consiliare che ha come suo Capogruppo (ruolo politico) un esponente organico al Pd?” si chiede ancora l’esponente della minoranza.

“Tutte queste contraddizioni politicamente parlando, prima o poi, dovevano esplodere e oggi i nodi stanno venendo al pettine: siamo alla resa dei conti”.

“Infatti, se la signora Foscolo rappresenta un problema ora, che è solo candidata, tanto da far arrivare il sindaco alla revoca del suo incarico e delle sue deleghe, dopo le elezioni, quando probabilmente sarà stata eletta deputato, come potrà lei, deputata che è rimasta Consigliere Comunale, rimanere nello stesso gruppo consiliare il cui Capogruppo (ruolo politico) è un esponente del Pd?”.

“Tuttavia, non ritengo, obiettivamente parlando, che ci sarebbe stata (se il sindaco non le avesse revocato gli incarichi) né una incompatibilità né una contraddizione da parte di Sara Foscolo, nel continuare a svolgere le funzioni che ha esercitato fino adesso perché lei, coerentemente, esponente della Lega era “prima”, esponente della Lega lo è adesso! Sono “gli altri” che ora, con le elezioni politiche, “si sono svegliati” trovando delle incompatibilità. Ma non di incompatibilità si tratta, bensì solo di “pretesti”.

“Da pietrese, libero da preconcetti politici, penso che avere un componente dell’amministrazione comunale anche deputato al Parlamento (come Sara Foscolo molto probabilmente riuscirà a conseguire) sia un fatto che conferirebbe indubbio prestigio alla città e lustro alla stessa amministrazione comunale”. “Il fatto, poi che potrebbe pure essere eletto un senatore di Pietra Ligure, costituirebbe, se accadesse, un fatto senza precedenti nella storia della città”.

“Da diverse posizioni e ruoli due parlamentari del territorio potrebbero rappresentare a livello nazionale quei gravi problemi che si trascinano irrisolti, ed apparentemente irrisolvibili, da decenni, come lo spostamento a monte della ferrovia, l’Aurelia bis, un’autostrada nuova come la Albenga-Garessio-Ceva, il mantenimento ed il potenziamento dell’offerta ospedaliera, la difesa delle coste dal mare, ecc. Tutti obiettivi che, solo con un forte impegno, presenza e pressione a livello nazionale, potrebbero essere finalmente conseguiti” conclude Carrara.

“Quello che sta succedendo in queste ore all’interno della maggioranza guidata dal sindaco Valeriani, altro non è se non il risultato di quello che, nel 2014, era stato già pronosticato dalla “Lista civica dei Pietresi”. Vi ricordate quando si parlava di incompatibilità evidenti all’interno della lista civica per Valeriani sindaco? Quello che all’epoca era stato presentato come un progetto “civico”, in realtà altro non era se non un accozzaglia di movimenti tra loro antitetici (basti pensare all’ossimoro Pd – Lega Nord che, insieme, governano Pietra Ligure da quasi 4 anni) e che, con il tempo, sarebbero inevitabilmente implosi per motivi del tutto evidenti” sottolinea il gruppo di minoranza “100% Pietra”.

“E guardate che questa non è una critica fine a sé stessa ma è con rammarico che dobbiamo constatare che, allora, ci avevamo visto lungo sul futuro di questa amministrazione. Oggi ci ritroviamo di fronte ad un sindaco che, per l’ennesima volta, compie un rimpasto di deleghe. Ma, a differenza dei casi precedenti, oggi ci troviamo di fronte ad un fatto quanto meno sbalorditivo. Soltanto pochi giorni fa, infatti, il primo cittadino ha riconfermato, in seno al Consiglio comunale, le deleghe di vicesindaco e assessore ai servizi sociali a Sara Foscolo. 48 ore dopo, incredibilmente, tutto sembra essere cambiato e alla stessa Foscolo vengono tolte (seppur momentaneamente e quanto meno sino al 4 marzo prossimo) le stesse deleghe riconfermate qualche giorno prima. E tutto questo, probabilmente, va interpretato come un motivo di imbarazzo (non tanto per l’amministrazione quanto…) per tutta la città che, a fronte di tanti problemi quotidiani, deve assistere alle incomprensioni della maggioranza frutto di capricci e tatticismi politici”.

“C’è da sperare che questo sia l’ultimo atto di un dramma tutto interno alla maggiorana ma, dati i precedenti e gli attuali movimenti in vista delle prossime elezioni, le aspettative sembrano tutt’altro che rosee. Un gruppo che deve amministrare una città importante come Pietra Ligure, che in futuro dovrà affrontare grandi sfide, deve poter governare serenamente e, purtroppo, oggi non è questo il messaggio che traspare dall’attuale maggioranza guidata dal sindaco Valeriani. E diciamo “purtroppo” proprio perché non remiamo contro niente e nessuno a prescindere ma, anzi, auspichiamo un governo della città stabile e sereno nell’interesse del paese e di tutti i cittadini da qui alla fine della legislatura. Oggi tutto questo non c’è e non possiamo far altro che prenderne atto” conclude il gruppo di minoranza pietrese.