Vado, sbanda e si schianta contro il guardrail sulla strada di scorrimento veloce

Vado Ligure. Incidente stradale questa mattina, intorno alle 8,30, sulla strada di scorrimento veloce di Vado Ligure dove, all’altezza dei Docks Market, il conducente di un’auto che viaggiava verso Savona ha perso il controllo della vettura finendo per sbattere contro il guardrail.

Lo schianto, per fortuna, non ha avuto gravi conseguenze: il conducente del mezzo (una Peugeot 206) è uscito illeso e non sono stati coinvolti altri veicoli.

Per effettuare i rilievi del caso e per regolare il traffico durante le operazioni di rimozione dell’auto dalla carreggiata è intervenuta la polizia municipale.