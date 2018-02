Vado Ligure, ubriaco colpisce carabiniere con un pugno: arrestato

Vado Ligure. Un cittadino marocchino di 48 anni, E.J., è stato arrestato ieri sera poco prima di mezzanotte a Vado Ligure per resistenza, violenza, minaccia a pubblico ufficiale e lesioni. L’uomo ha colpito con un pugno al volto un carabiniere.

I militari sono intervenuti ieri sera presso il ristorante “Kilimangiaro” poiché era stata segnalata la presenza di una persona ubriaca che infastidiva gli avventori. All’arrivo dei carabinieri, però, invece di calmarsi il 48enne ha reagito nel peggiore dei modi, colpendo un appuntato con un pugno al volto.

L’uomo è stato immediatamente bloccato ed arrestato. Attualmente si trova nelle camere di sicurezza della caserma di Savona in attesa del processo per direttissima che si terrà domani mattina. Il militare invece si è fatto medicare in ospedale ed è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.