Vado Ligure, trattore si ribalta a Sant’Ermete, ferito il conducente

Vado Ligure. Un incidente che poteva avere conseguenze peggiori si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18.30, nella frazione vadese di Sant’Ermete.

Per cause da accertare il trattore condotto da G. A., 47 anni, si è ribaltato e l’uomo è rimasto ferito, fortunatamente non in modo grave.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Vado, che l’hanno trasportato in codice giallo al San Paolo, e per facilitare i soccorsi è stato necessario l’ausilio dei Vigili del fuoco.