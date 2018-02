Vadino, aggredisce ragazza minacciandola con un coltello: fermato dai carabinieri

Albenga. I carabinieri sono intervenuti poco prima di mezzogiorno a Vadino, in via Piave, per una presunta aggressione ai danni di una ragazza.

Secondo le primissime informazioni un giovane avrebbe puntato un coltello contro la ragazza, minacciandola. Ad allertare i militari sarebbe stato il fratello del giovane.

Le forze dell’ordine sono entrate armate all’interno dell’appartamento e hanno portato via il presunto aggressore. Sul posto sono intervenute anche l’automedica ed un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga, ma fortunatamente la giovane era illesa e non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Aggiornamenti in corso