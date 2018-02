Under 18 Eccellenza: Vado vince soffrendo in trasferta contro Crocetta

Vado Ligure. Brutta partita per la Pallacanestro Vado, nonostante il referto rosa finale. Le difficoltà riscontrate nella prima metà di partita con Oleggio non sono servite di lezione.

I biancorossi approcciano malissimo la partita e aprono l’incontro subendo un parziale di 8-0 per i torinesi. Molto più reattivi i biancoverdi che, nonostante le assenze di Possekel e Magnocavalli, tirano fuori il meglio e combattono per tutto l’incontro.

Per i vadesi fondamentale l’ingresso di Anaekwe che aiuta la squadra in difesa e a rimbalzo (saranno 19 alla fine per lui). In attacco ci si affida a Brignolo e a Tsetserukou per riagganciare la partita e portarla a casa.

Vittoria sofferta per i biancorossi che con questi 2 punti si assicurano almeno il quarto posto nel girone. Prossimo incontro giovedì 8 febbraio alle ore 19,45 al geodetico contro Moncalieri, gara decisiva per determinare la classifica finale.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 20ª giornata:

Don Bosco Crocetta – Azimut Pallacanestro Vado 58-65

Don Bosco Crocetta: Leone 10, Penna 8, Boeri, Lissiotto 16, Grasso, Ugoccioni ne, Valetti 7, Masiani, Moscarello 4, Gualdi 13, Piazza.

Azimut Pallacanestro Vado: Pintus 6, Jancic ne, Valsetti 2, Cito ne, Pesce 8, Marino, Lo Piccolo 9, Tsetserukou 22, Anaekwe 8, Brignolo 10.

Arbitri: Silengo (Torino) e Caneva (Collegno).

La classifica: Novipiù Casale, Azimut Pallacanestro Vado, Moncalieri San Mauro 32; College Borgomanero 30; Banca Sella Biella 28; Auxilium Torino 26; Don Bosco Crocetta 20; Derthona 14; Collegno, Oleggio Magic Basket 8; Pegli 4; Scuola Basket Asti 2.