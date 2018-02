Under 16 Eccellenza: Vado cede in casa con Biella nel finale

Vado Ligure. Finisce con una sconfitta l’avvincente partita casalinga contro Biella per gli Under 16 Eccellenza del Vado.

Partita sempre sul filo dell’equilibrio, intensa, col primo quarto che termina sul 17 pari e il secondo con gli ospiti in vantaggio di un solo possesso 33 a 35. Vado soffre la grande intensità avversaria.

Al rientro in campo la trama non cambia e Biella si mantiene in vantaggio di un solo possesso.

L’ultimo quarto inizia sul 46 a 49. I lanieri sono però più duri in difesa e a rimbalzo, in tutte quelle piccole cose che servono per vincere queste partite, così a pochi minuti dalla fine riescono a prendere un vantaggio di una decina di punti e a nulla valgono i generosi tentativi liguri di riportarsi sotto. Biella riesce comunque a portare a casa la vittoria 64 a 70 al termine di una bella partita.

Il tabellino della partita valevole per la 15ª giornata:

Azimut Pallacanestro Vado – Banca Sella Biella 64-70

(Parziali: 17-17; 33-35; 46-49)

Azimut Pallacanestro Vado: Catzeddu 4, Gallo 5, Festinese 4, Rebasti 10, Husam 9, Tridondani 4, Bontempi 7, Giannone 2, Genta, Lebediev 2, Mihajlovic 11, Bertolotti 6. All. Prati, ass. Imarisio.

Arbitri: Medda (Savona) e De Angeli (Genova).

La classifica: Cuneo Granda, Moncalieri San Mauro 28; College Borgomanero, Don Bosco Crocetta, Collegno 22; Novipiù Casale 18; Banca Sella Biella, Azimut Pallacanestro Vado 16; Lettera 22 Ivrea 12; Cus Genova 8; Derthona 6; Blue Sea Lavagna, Auxilium Torino 4; Saluzzo 0.