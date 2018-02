Under 16 Eccellenza: un Vado “sperimentale” si impone a Tortona

Vado Ligure. Trasferta a Tortona per gli Under 16 Eccellenza del Vado, che per l’occasione si presentano con quintetti “sperimentali”, obbligati dalle assenze. A referto infatti sono solo in dieci, tra cui Zheng e Husam presenti solo per onor di firma.

Si entra così subito in campo con un quintetto altissimo, che domina a rimbalzo e segna in contropiede, producendo un primo quarto da 15 a 27. Nel secondo quarto la squadra di casa rimonta, complici le numerose palle perse liguri e qualche fallo di troppo che rende le rotazioni già limitate ancora più complicate, così la seconda frazione termina sul 39 a 44.

Nel terzo quarto il Vado subisce troppo in difesa e il Derthona arriva anche al sorpasso, poi Catzeddu, fino a quel momento impalpabile, suona la carica tirando fuori dal cilindro tre triple quasi consecutive, che ridanno fiato ai biancorossi. La terza frazione di gioco si conclude sul 56 a 64.

Nell’ultimo quarto Vado stringe le maglie in difesa concedendo solo otto punti alla squadra di casa, scavando il solco con contropiedi e rimbalzi offensivi, fino al finale di 64 a 86.

Il tabellino della partita valevole per la 16ª giornata, giocata martedì 6 febbraio:

Derthona Basketball – Azimut Pallacanestro Vado 64-86

(Parziali: 15-27; 39-44; 56-64)

Azimut Pallacanestro Vado: Catzeddu 16, Caorsi 2, Festinese 15, Tridondani 4, Mihajlovic 29, Genta 5, Lebediev 12, Franchello 3, Zheng ne, Husam ne. All. Prati, ass. Imarisio.

Arbitri: Ceratto e Zampini (Castellazzo Bormida).

La classifica: Cuneo Granda, Moncalieri San Mauro 32; Don Bosco Crocetta, College Borgomanero 26; Collegno 22; Novipiù Casale 20; Banca Sella Biella, Azimut Pallacanestro Vado 18; Lettera 22 Ivrea 14; Cus Genova 8; Derthona, Blue Sea Lavagna 6; Auxilium Torino 4; Gran Dock Saluzzo 2.