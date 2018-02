Under 15 Eccellenza: Vado inizia il girone Top battendo una coriacea Biella

Vado Ligure. Vittoria in una partita difficile per il Vado nel campionato Under 15 Eccellenza; i biancorossi hanno avuto un assaggio delle difficoltà che dovranno affrontare nel girone Top.

Gara in equilibrio nel primo periodo, con entrambe le squadre che faticano ad entrare nel ritmo partita. Un 6-0 di Vado chiude il quarto sul 18-10. Reazione di Biella che rientra sino al 20-21 a metà secondo periodo ma la squadra ligure scappa nuovamente con un 11-0 firmato Franchello e Catzeddu.

Vado apre il terzo periodo salendo sino al più 15 (37-22) ma poi subisce la nuova reazione di Biella, che ha maggiore energia, piazza un 21-6, e impatta sul 43 pari al 28° per poi passare in vantaggio all’inizio dell’ultimo periodo (46-47).

Sono Catzeddu, Caorsi e Lebediev a riportare avanti il quintetto locale che prende qualche punto di vantaggio e li riesce a mantenere sino al più 10 finale.

Vado ha il merito di riuscire a portare a casa una partita difficile con il contributo di tutti, anche di chi altre volte ha giocato meno, ma ancora si sono visti troppi errori al tiro e difensivi.

Sabato 10 febbraio alle ore 16,30 il team vadese andrà in trasferta a Collegno per un’altra difficile partita.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 1ª giornata della fase Top:

Azimut Pallacanestro Vado – Banca Sella Biella 67-57

(Parziali: 18-10; 33-20; 46-45)

Azimut Pallacanestro Vado: Del Balzo ne, Catzeddu 20, Caorsi 4, Zheng 5, Dell’Innocenti ne, Husam 10, Tridondani 4, Bontempi 1, Lebediev 12, Genta 2, Bertolotti 5, Franchello 6. All. Prati, ass. Imarisio.

Banca Sella Biella: Valcauda 12, Ceretti, Perotti 2, Lavino, Merello 13, Fiorindo ne, Bazzani 11, Bona, Maffeo 6, Moro ne, Pietra 19, Bottone 3. All. F. Danna, ass. Pessano – Fiorindo.

Arbitri: Rezzoagli (Rapallo) e Mammola (Chiavari).

La classifica del girone Top: Azimut Pallacanestro Vado, College, Collegno 2, Don Bosco Crocetta, Biella, Oleggio 0.