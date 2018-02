Finale Ligure. Il Finale tira fuori la grinta, stringe i denti e sfodera gli artigli nel momento giusto, cogliendo i 3 punti in una delle giornate più difficili.

Decimata dalle assenze, impegnata a Rignano sull’Arno sul campo di una diretta rivale per la salvezza, la formazione condotta da Buttu è stata capace di ottenere una vittoria che, per i motivi sopracitati, vale doppio. Sul campo dei toscani si è visto un gioco tutt’altro che spettacolare, ma oggi non contava mettere in mostra le proprie qualità ma conquistare la posta i palio. I giallorossoblù ci sono riusciti con una prova accorta, solidi in difesa e bravi a colpire nel momento giusto. Sbloccato il risultato al quarto d’ora della ripresa, i finalesi lo hanno difeso senza correre grossi rischi.

La partita. Fabio Guarducci presenta la Rignanese con Burzagli, Meucci, Gori, Falciani, Brenna, L. Privitera, L. Privitera, Ndou, Bennati, Diolaiti, Montaguti. Locali in campo con il 4-4-2.

Le riserve sono Ferrari, Barbini, Cardarelli, Castiglione, Franchi, Ignesti, Piazza, Renieri, Spanu.

Pietro Buttu schiera con un 4-4-2 con Gallo, Antonelli, Ferrara, Scalia, Scarrone, Visali, Figone, Lala, Vittori, Virdis, Roda.

A disposizione ci sono Grillo, Godena, Farinazzo, Maiano, Saba, Mrahi, Sfinjari, Cavallone, Buonocore.

Arbitra Fabian Brognati della sezione di Ferrara, coadiuvato da Paolo Cipolletta (Avellino) e Carmine Castiglione (Frattamaggiore). Locali in completo nero con inserti bianchi; finalesi con la consueta divisa giallorossa.

L’inizio è bloccato: il campo è in pessime condizioni, le squadre sentono il peso della posta in palio. Pertanto il gioco stenta ad ingranare.

All’8° Vittori cerca di servire in area Virdis, ma Burzagli è attento e intercetta. Al 15° Scalia triangola con Virdis e crossa, ma la difesa locale sventa; sulla ripartenza Bennati cerca l’inserimento di Ndou sulla destra, la retroguardia finalese è attenta e si impossessa del pallone.

Al 21° Gallo esce in presa per anticipare Bennati su un cross di Gori. Al 26° cartellino giallo per Meucci. Intorno alla mezz’ora i padroni di casa protestano invano per un atterramento in area di Meucci, ma Brognati lascia correre. Al 37° Lorenzo Privitera prova la conclusione: para Gallo.

L’arbitro concede due minuti di recupero. Nel primo viene ammonito Lala. Si va al riposo dopo un primo tempo avarissimo di emozioni, senza nemmeno un calcio d’angolo.

Nel secondo tempo si riparte con il ritmo che cresce un poco. All’8° Burzagli in uscita bassa ferma un’incusione di Vittori.

Al 9° Mrahi esordisce in Serie D, prendendo il posto di Visali, subito schierato pochi giorni dopo il suo arrivo. Buttu, quindi, alza il baricentro della squadra.

Al 12° Finale in vantaggio: palla da Lala per Virdis che ha spazio per la conclusione e non sbaglia.

Al 19° viene ammonito Burzagli. Al 21° Renieri prende il posto di Diolaiti; al 26° Castiglione sostituisce Montaguti.

I locali provano ad aumentare la loro pressione. Al 30° Brenna ferma Virdis e rilancia l’azione dei locali, ci pensa Scarrone ad allontanare. Al 32° un tiro di Meucci è facile preda per Gallo.

Guarducci cerca di rendere più offensiva la sua squadra: tra i locali escono Ndou e Gori, dentro Ignesti e Piazza. Si annota però solamente una conclusione di Mattia Privitera, alta.

Nel Finale esce Vittori, entra Godena. Più tardi dentro Saba per Virdis.

L’arbitro assegna sei minuti di recupero. La Rignanese cerca ancora di trovare spazi per concludere, ma gli ospiti sono bravi a non concedere nulla.

Il Finale in classifica scavalca il San Donato Tavarnelle e aggancia i rivali di oggi. Il peggio è passato: da domenica Buttu tornerà ad avere a disposizione una rosa più ampia e l’11 febbraio al Borel proverà a far risultato contro il Ponsacco, ex capolista ora in un periodo di declino.