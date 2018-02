Trofeo Laigueglia: ricco programma di iniziative collaterali

Laigueglia. A pochi giorni dall’appuntamento con la 55ª edizione del Trofeo Laigueglia, in programma domenica 11 febbraio, la cittadina ligure si sta preparando al meglio per accogliere i tanti appassionati che, come sempre, nel weekend potranno assistere alla gara d’apertura del calendario italiano.

Particolarmente ricco sarà il programma delle iniziative collaterali che evidenzia come il Trofeo Laigueglia non sia solamente un momento di sport ma un vero e proprio evento di respiro più ampio.

Venerdì 9 febbraio, nella zona molo, alle ore 10,30 si terrà la cerimonia di consegna delle mountain bike per quanto riguarda il progetto Miur “Uno Sport per amico” che ha coinvolto i ragazzi delle scuole di Laigueglia.

Sabato 10 e domenica 11 febbraio nel centro storico saranno presenti la Lamborghini Huracan e il Pullman Azzurro della Polizia Stradale: un’aula multimediale itinerante sulla sicurezza.

Sempre nelle due giornate di sabato e domenica nel centro di Laigueglia saranno presenti i rappresentanti del Gruppo Storico del Giro d’Italia d’Epoca e presso l’ex delegazione di Spiaggia in piazza Cavour (dalle 9,00 alle 19,30) sarà aperta la mostra, curata da Roberto Schiavon, “Trofeo Laigueglia, 55 edizioni, 963 squadre, 9.126 atleti“.

Domenica, dopo la partenza della gara, il giornalista Paolo Viberti, vincitore del premio Bastione d’oro nel 2013, presso l’ex delegazione di Spiaggia in piazza Cavour (ore 11,15) presenterà il proprio libro “I dannati del pedale”.

La gara godrà di ampia copertura televisiva: dalle ore 17,30 di domenica sarà trasmessa una sintesi dalle piattaforme web della Pmgsport.it, Repubblica.it, Cyclingpro.net, Ciclismo.sportgo.tv, Tuttobiciweb.it, OAsport.it, Direttaciclismo.it, Mondiali.net.

Sempre alle ore 17,30 la sintesi sarà trasmessa dall’emittente francese Equipe TV mentre l’appuntamento su Rai Sport è previsto per la stessa serata di domenica a partire dalle ore 23. Sono previste inoltre sintesi su Eleven Sport (Stati Uniti e Canada) e Flobikes (Nord America, Centro America e Sud America).

Tutte le informazioni (percorso, cronotabella, iniziative collaterali) sono disponibili sul sito https://trofeolaigueglia.wordpress.com/