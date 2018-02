Laigueglia. Questo pomeriggio, alle 16, durante la presentazione delle squadre del Trofeo Laigueglia, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della piastrella con la firma del campione marchigiano Michele Scarponi, apposta sul Muretto dei ciclisti. L’iniziativa porta la firma dell’amministrazione comunale in collaborazione con l’Unione ciclistica Laigueglia Pacan Bagutti, che hanno voluto rendere omaggio non solo allo sportivo, ma al “semplice” uomo, sempre disponibile, simbolo ed icona del ciclismo moderno rivolgendo anche un pensiero commosso alla famiglia.

“Michele, – hanno fato sapere dall’Unione ciclistica Laigueglia Pacan Bagutti, – ogni volta che è stato al via del Trofeo Laigueglia è sempre stato protagonista. Nella prima edizione alla quale prese parte (2003) fu autore di una splendida prestazione che lo portò ad aggiudicarsi il premio di miglior giovane. Nel 2009 sicuramente abbiamo assistito alla sua più bella performace quando fu autore a meno 30 km dall’arrivo di uno splendido attacco in solitaria sulla salita di Paravenna. Purtroppo il gruppo forte di molte unità lo raggiunse a soli 500 metri dall’arrivo”.

Il Comune di Laigueglia è da sempre impegnato, per quanto riguarda la sicurezza sulla strada, ad aderire alle varie iniziative sia della polizia stradale che di altre associazioni. Dallo scorso anno, con la posa della piastrella raffigurante la simbologia della distanza minima per il sorpasso dei ciclisti, l’amministrazione ha voluto aderire a pieno all’iniziativa promossa da Accpi.

In merito all’iniziativa intrapresa per ricordare lo sfortunato corridore Scarponi, scomparso ad aprile dello scorso anno in seguito ad un tragico incidente stradale, il presidente dell’associazione corridori Cristian Salvato ha dichiarato: “Ci fa immenso piacere che il nome di Michele sia sul prestigioso Muretto del Laigueglia. Ringraziamo il Comune e gli organizzatori per l’attenzione rivolta alla sicurezza in strada e alle iniziative che l’associazione dei corridori realizza al riguardo. Michele é il nostro capitano per questa battaglia, la sua scomparsa ci ha straziato ma ci ha dato lo slancio per metterci ancora più determinazione. La strada é ancora lunga, ma alla fine uniti vinceremo per tutti coloro che utilizzano la bici come mezzo di trasporto”.