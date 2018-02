Treno arriva alla stazione di Savona in avaria, dalle ruote fumo e un principio di incendio

Savona. Principio di incendio, oggi pomeriggio alla stazione di Savona, per fortuna senza gravi conseguenze. Il problema ha riguardato il treno partito alle 17:50 da Genova Sampierdarena con arrivo a Savona alle 18:25: alla stazione di Genova Voltri, tra i passeggeri si è iniziato a sentire un forte odore di bruciato all’interno dei vagoni del treno.

Una volta che il convoglio è giunto a Savona è scattato l’allarme con la richiesta di evacuare il treno al binario della stazione savonese. Dalle ruote del treno, infatti, usciva del fumo e si stava sprigionando il fuoco: tanta la paura dei passeggeri e dei viaggiatori, che però sono stati messi in salvo.

Il fumo sprigionato è arrivato fino ai sottopassi e all’area della stazione. Nessuna delle persone a bordo e nell’area della stazione è rimasta ferita o intossicata e non ci sono state grosse ripercussioni alla circolazione ferroviaria: il dispositivo di sicurezza ha funzionato.

Sono ancora in corso accertamenti per capire il guasto e le ragioni che hanno provocato un surriscaldamento del sistema trainante del vagone. Le valutazioni tecniche sono ancora in corso: sul posto sta ancora operando il personale tecnico di Trenitalia.