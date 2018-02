Savona. Tre maratone in 35 giorni negli Usa. E’ l’impresa sportiva portata a termine dal runner savonese Filippo Scaramelli che ha partecipato e concluso le gare sulla distanza regina a Houston, Miami e Galveston.

L’atleta, che è tesserato per la Podistica Savonese, ha iniziato il 14 gennaio correndo la maratona di Houston, poi, il 28 gennaio, ha tagliato il traguardo della gara in Florida e, infine, due giorni fa (il 18 gennaio) della seconda manifestazione corsa in terra texana.

L’occasione per correre tre maratone in poco più di un mese è stata una vacanza negli Usa: “Nel mio tour ho fatto in modo di capitare nelle località dove erano in programma le maratone proprio nei giorni delle gare” racconta Scaramelli che, oltre ad essere un podista esperto, è stato un atleta della nazionale di nuoto.

Tra l’altro le maratone che Filippo (soprannominato “Pippo”) Scaramelli correrà negli Stati Uniti in questo 2018 non sono finite qui: “A novembre volerò a New York per partecipare alla gara nella Grande Mela” rivela il runner savonese.