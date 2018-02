Tpl Linea dichiara guerra agli evasori: maggiori controlli e più attenzione al servizio

Provincia. Due controllori in più e maggiore attenzione al servizio. Così Tpl Linea dichiara guerra ai “furbetti” dei biglietti. L’azienda di trasporto pubblico locale fa sapere che nei prossimi giorni il servizio di controlleria verrà implementato con due nuovi addetti che andranno ad accrescere l’attuale squadra di controllori.

“Gli addetti – spiegano da Tpl Linea – sono chiamati a verificare la regolare obliterazione dei titoli di viaggio da parte della clientela, nonché a vigilare sul corretto operato degli autisti, contestando disciplinarmente (qualora necessario) le eventuali irregolarità commesse dai conducenti (quali ad esempio: anticipi, improprio utilizzo del cellulare alla guida, irregolarità della divisa e maleducazione). Ma i controllori sono anche importanti figure di riferimento per la clientela, in quanto forniscono un costante e qualificato supporto sul territorio e in linea”.

Vista l’importanza e la delicatezza della mansione di controlleria, l’azienda sta effettuando una selezione interna al proprio personale per ricercare i dipendenti maggiormente idonei e qualificati a ricoprire il ruolo: “Questo perché i controllori devono essere un esempio di affidabilità, correttezza e di appartenenza all’azienda”. Per garantire la massima trasparenza e imparzialità della selezione interna, il Cda di Tpl Linea ha deciso di incaricare una commissione giudicatrice composta da membri totalmente esterni all’azienda, di provata esperienza, proveniente da altre province liguri. Sono pervenute in azienda oltre 50 domande di partecipazione alla selezione e questo a suffragio della bontà della manovra aziendale.

Tpl Linea, inoltre, sta effettuando importanti investimenti strutturali, specie riguardo al miglioramento del parco mezzi, dismettendo quasi totalmente gli autobus ante Euro 2. In questi giorni si sta completando l’immissione in servizio di 10 veicoli appena acquistati e nei prossimi mesi il piano proseguirà con l’immatricolazione di ulteriori 20 nuovi autobus.