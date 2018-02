Torna libero il 40enne arrestato dopo aver bloccato il traffico sull’Aurelia a Ceriale

Ceriale. E’ stato processato per direttissima questa mattina Abdelkalek Zenfouf, il quarantenne marocchino finito in manette ieri mattina a Ceriale con le accuse di resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il suo arresto è stato convalidato dal giudice che poi ha deciso di rimetterlo in libertà senza nessuna misura cautelare.

Vista la richiesta di termini a difesa avanzata dal legale dell’imputato (che probabilmente chiederà un rito abbreviato condizionato all’esecuzione di una perizia psichiatrica), il processo è stato rinviato al prossimo 13 febbraio.

Zenfouf è finito nei guai quando ieri mattina, in evidente stato di alterazione, ha cercato di fermare i veicoli in transito sulla via Aurelia, all’altezza del Mercatò, buttando la sua bicicletta in mezzo alla strada. A quel punto sono intervenuti quattro agenti della polizia stradale allertati da automobilisti e passanti preoccupati per quello che stava succedendo.

All’arrivo dei poliziotti, anziché calmarsi, il quarantenne ha continuato a dare in escandescenze tanto che gli agenti hanno fatto non poco fatica per bloccarlo ed arrestarlo.