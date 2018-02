Torna il concorso di pittura e disegno dell’Associazione Amici di San Lorenzo di Varigotti

Finale Ligure. L’Associazione Amici di San Lorenzo di Varigotti organizza, in collaborazione con il Comune di Finale Ligure, l’Istituto Internazionale di Studi Liguri – Sezione Finalese, Il Museo Archeologico del Finale e la Compagnia di San Paolo di Torino, un concorso di pittura e disegno rivolto agli studenti degli istituti di scuola secondaria di primo grado.

Il concorso sarà intitolato alla memoria di Nino Lamboglia, insigne archeologo italiano e fondatore dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri (nel 1947 ha curato il primo restauro della chiesa medioevale di San Lorenzo), e il termine ultimo per la consegna dei lavori sarà il 15 aprile 2018.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO

1 – TEMA DEL CONCORSO

“Il tema sarà liberamente ispirato alla chiesa di San Lorenzo Vecchio di Varigotti ed al ritrovamento del sarcofago romano del IV secolo”. Durante i restauri della chiesa di San Lorenzo, condotti nel 1947 da Bruna Ugo e Nino Lamboglia, furono rinvenuti parecchi frammenti di un sarcofago in marmo bianco greco che è attualmente conservato, dopo essere stato ricomposto, nel Museo Archeologico del Finale. Riguardo ulteriori approfondimenti sul tema è possibile contattare il Museo Archeologico del Finale che predisporrà laboratorio didattico specifico (Didattica@museoarcheofinale.it o telefono al numero 019 690020)

2 – CHI PUO’ PARTECIPARE

Potranno partecipare al concorso tutti gli studenti delle scuole medie di primo grado.

3 – DIMENSIONI e CARATTERISTICHE DEGLIi ELABORATI

Foglio di grammatura minima 200 g. formato cm 33×24

4 – TECNICHE AMMESSE

Tutte le tecniche grafiche tradizionali, tutte le tecniche pittoriche, collage, ecc.

5 – INDICAZIONI

Dietro ogni elaborato dovranno essere riportati: nome e cognome dell’autore, scuola, classe, indirizzo.

6 . CONSEGNA DEGLI ELABORATI

Gli elaborati dovranno essere consegnati presso Gigi De Carlo in via al Capo 32, nel borgo vecchio di Varigotti (orario 9 – 11,45 e 15 – 17,45 con esclusione della domenica e del lunedì) o pervenire al medesimo indirizzo mediante spedizione con raccomandata semplice entro il giorno 15 aprile 2018.

7 . VALUTAZIONE – GRADUATORIA – PREMIAZIONI

La commissione valutatrice sarà così composta:

Virgilio Ferrarotti Architetto

Giovanni Murialdo Presidente Istituto Internazionale di Studi Liguri sez. Finalese

Sergio Palladini Pittore

Vincenzo Rossi Architetto

Marina Sasso Scultrice

Giuliana Squarcini Insegnante

8. PREMI

1° Classificato € 150,00

2° Classificato € 100,00

3° Classificato € 75,00

Saranno premiati, tutti al quarto posto ex-aequo, altri cinque partecipanti con € 50,00 ciascuno.

Gli elaborati premiati saranno esposti, durante la premiazione, al Centro Civico Roberto Fontana. Successivamente saranno esposti i primi 100 elaborati all’interno della Chiesa Medievale di San Lorenzo Vecchio in Varigotti, nei mesi di giugno e luglio 2017. Le premiazioni avverranno nel mese di maggio 2018 e saranno coinvolti gli organi di stampa. Gli elaborati non saranno restituiti. Essendo le finalità del concorso promozionali e di sensibilizzazione, l’associazione Amici di San Lorenzo ne acquista i diritti e potrà utilizzarli in materia di pubblicazioni, senza limitazioni di modalità e di tempi e senza ulteriori autorizzazioni. L’Associazione Amici di San Lorenzo, altresì si riserva di usare anche foto e riprese inerenti il Concorso, negli stessi termini e alle stesse condizioni.

I referenti del concorso per L’Associazione Amici di San Lorenzo sono: Virgilio Ferrarotti e Vincenzo Rossi (vincenzo.rossi.varigotti@gmail.com).