Terza tappa del “Giro d’Italia” gastronomico: cena toscana con lardo, panzanella e caciucco

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa (alla scrittura) e Stefano (alle ricerche), per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici.

Lo sappiamo, a volte ripetiamo gli appuntamenti dei “soliti noti”. Sia ben chiaro, quando partecipiamo paghiamo il conto come tutti, quindi se diamo delle informazioni su alcuni eventi è perchè siamo convinti che non solo siano validi, ma anche diano un contributo al territorio. E’ per questo che questa volta parliamo, nuovamente, dei viticoltori della Rete Vite in Riviera che proseguono la loro opera di promozione dei vini DOC e IGP delle province di Savona e Imperia. Lo fanno all’Enoteca Regionale di Ortovero con una serie di cene dove si abbineranno i vini liguri ai piatti della grande tradizione regionale italiana. Una idea di Gianni Boffredo, sommelier di rango e “anima” dell’Enoteca, e Massimo Enrico, presidente di Vite in Riviera.

La terza tappa del “Giro d’Italia” gastronomico che unisce i piatti della tradizione regionale italiana con i vini liguri DOC e IGP è la Toscana. Venerdì 9 febbraio, all’Enoteca Regionale di Ortovero, alle 20, la cena toscana vedrà nel menù crostone di pane con lardo di Colonnata, tonno del Chianti, la tradizionale panzanella, il caciucco alla livornese e, per terminare, la torta cò i Bischeri. Il tutto abbinato ai vini della Riviera Doc e Igp. Costo della cena, acqua, vino e caffè inclusi, è fissato a 33 euro. La prenotazione è obbligatoria al numero di telefono 340 2546051 o alla mail reteviteinriviera@gmail.com.

La serata è il terzo appuntamento di un ciclo di appuntamenti organizzati da Rete in Riviera e dall’Enoteca regionale di Ortovero che durante il corso dell’anno “toccherà” se non tutte molte regioni italiane in un vero Giro d’Italia del Gusto, ovviamente esaltato dai vini della Riviera.

Ed ecco le 25 aziende (producono i 2/3 del vino nel Ponente) aderenti alla Rete Vite in Riviera:

A Maccia (Ranzo); Anfossi (Bastia d’Albenga); Arnasco (Arnasco); BioVio (Bastia); Bruna (Ranzo); Cantine Calleri (Salea d’Albenga); Cascina Nirasca (Pieve di Teco); Cascina Praiè (Andora); Coop Olivicola (Arnasco); Durin (Ortovero); Enrico Dario (Bastia); Feipu dei Massaretti (Bastia); Foresti (Camporosso); Grecale (Sanremo); Guglierame (Pornassio); Innocenzo Turco (Quiliano); La vecchia cantina (Salea); Lombardi (Terzorio); Maffone (Pieve di Teco); Poggio Gorleri (Diano Marina); Ramoino (Chiusavecchia); Sommariva (Albenga); Torre Pernice (Albenga); Vio Claudio (Vendone); Viticoltori ingauni (Ortovero).

