Borghetto Santo Spirito. Si è svolto nel pomeriggio di ieri, alle ore 16, nella sala conferenze di Palazzo Elena Pietracaprina a Borghetto Santo Spirito, l’incontro “La terza Età, questa sconosciuta”.

L’iniziativa, promossa dall’assessore alle Politiche Sociali Maria Ester Cannonero Terragno, si colloca nell’ambito del “Progetto Anziani” e al fine di fornire indicazioni, consigli e buone pratiche per la terza età. Erano presenti la dottoressa Paola Cavagnaro, geriatra, il T.d.R. Giuseppina Castiglia e la d.ssa Lucia Briatore, diabetologa e nutrizionista.

Ha portato il saluto dell’Amministrazione Comunale Borghettina direttamente il sindaco Giancarlo Canepa, che ha ringraziato le relatrici, il pubblico presente ed in particolare il componente della sua giunta Comunale per le iniziative già svolte e per quelle programmate prossimamente, ma soprattutto per l’impegno profuso nella gestione dei Servizi e delle Politiche Sociali in un momento non facile, sotto l’aspetto economico-finanziario dell’Ente, per la situazione di pre-dissesto.

Durante il pomeriggio i relatori hanno illustrato le principali cause dei disturbi legati alla Terza Età, gli stili di vita corretti per conservare la salute, i regimi alimentari consigliati per un invecchiamento sereno, le terapie per alleviare le principali patologie tipiche dell’età anziana e semplici esercizi da svolgere in via preventiva, per mantenersi in forma e in movimento.

Prossimo appuntamento del “Progetto Anziani”, martedì 20 febbraio 2018 alle ore 16.30 presso il Centro Anziani di Via Milano, con “Un pomeriggio al Centro Anziani in allegria!”, con la partecipazione e la collaborazione del Centro Ragazzi Comunale Kaleidos.