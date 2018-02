Varazze. Dopo una lunga sosta, sono ripartiti nel fine settimana del 3 e 4 febbraio i campionati regionali a squadre. Tutte le squadre savonesi si sono ottimamente comportate.

In Serie C2 il Savona ha battuto in trasferta il Bordighera per 4 a 2, grazie alla doppia vittoria di Santini Livio e alle vittorie di Arapi Edy e di Andreini Mauro, e lo raggiunge al 7° posto in classifica.

In Serie D1 girone A, sono tre le squadre savonesi impegnate. La Spotornese ha battuta il Regina Sanremo per 4 a 2, con le vittorie di Torregrossa Armando (2) e Marino Matteo (2). Il Don Bosco Varazze ha sconfitto per 5 a 1 il TT Genova grazie alle vittorie di Lattaro Fabrizio (2), Regis Paolo (2) e Tondolo Daniele (1). Il Savona ha battuto in trasferta l’Arma di Taggia “B” per 4 a 2, con doppia vittoria Marzolla Elisa e la doppia vittoria di Orsi Matteo. In classifica il Don Bosco Varazze occupa la seconda posizione, la Spotornese il terzo ed infine il Savona il quarto posto.

In Serie D2 girone B, le cose non sono andate altrettanto bene; infatti il Toirano “A” è stato sconfitto in casa dal TT Genova “young” per 6 a 0, mentre il Don Bosco Varazze ha perso in trasferta per 4 a 2 contro l’Athletic club “A” (2 Gotta Claudio). L altra squadra del Toirano (il Toirano “B”) in questa giornata di campionato, ha riposato. Anche se sconfitte le squadre savonesi occupano posizioni in classifica di tutto rispetto: il Toirano “B” è secondo, il Don Bosco Varazze terzo ed il Toirano “A” il sesto posto.

Domenica 4 si sono svolti i concentramenti (più giornate insieme) della Serie D3.

Nel girone B dove sono state impegnate le squadre del Don Bosco Varazze “old”, del Savona, del Don Bosco Varazze “young” e del Toirano si sono disputate ben tre giornate di campionato.

Questi i principali risultati: Don Bosco Varazze “young” – Savona 1-5 (Lattaro Mattia, 2 Lequio, 2 Saja, 1 Balbi); Don Bosco Varazze – Libertas 2-4 (2 Visca Gianni); TT Genova “pro” – Don Bosco Varazze “young” 5-1 (1 Lattaro Mattia); L. Rum – Savona 5-1 (1 Balbi); Savona – Libertas 3-3; Don Bosco Varazze “old “- TT Genova “pro” 4-2 (2 Lavoratti Luca, 2 Visca Gianni); L. Rum – Don bosco Varazze “young” 5-1 (1 Lattaro Mattia), Toirano – L. Rum 1-5 (1 Vaccaro Mattia); Libertas – Toirano 6-0. In classifica dopo 5 giornate disputate, troviamo il Don Bosco Varazze “old” al secondo posto, il Savona al terzo posto ed il Don Bosco Varazze “young” appaiato con il Toirano al sesto posto.

Prossimo turno di campionato il 17 e 18 di febbraio. Per la Serie D3 prossimo concentramento il 25 di febbraio.

Nelle foto: Don Bosco Varazze e TT Genova di Serie D1; Don Bosco Varazze “young” e Savona di Serie D3.